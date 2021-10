Stiri pe aceeasi tema

- In 2020 incendiile au provocat pagube imense padurilor din Europa. Aproape 340 000 de hectare (ha) au ars in UE in 2020, o suprafața cu 30 % mai mare decat Luxemburgul, conform Comisiei Europene. Situația este și mai grava in sezonul incendiilor forestiere din 2021. Pana la momentul publicarii acestui…

- “Redresarea economica continua dupa mai bine de 18 luni de la inceputul recesiunii globale declansate de pandemia COVID-19. Tendinta se datoreaza in mare parte accelerarii procesului de vaccinare din timpul verii, in special in economiile avansate. Acest lucru determina o revenire a consumului de servicii…

- Fernando Alonso, pilotul echipei Alpine, a decis sa-și scoata la licitație casca pe care o va purta în acest weekend în Marele Premiu al Statelor Unite. Motivul este strângerea de bani pentru victimele erupției recente a vulcanului Cumbre Vieja din Spania.Pe spatele castii…

- Mai mulți silvicultori din șase țari participa la Manifestarile Internaționale ale Silvicultorilor, care vor avea loc in perioada 16 – 17 septembrie, in Baile Felix. Evenimentul este organizat de catre Federația Sindicatelor din Silvicultura „Silva”. Manifestari Internaționale ale Silvicultorilor Țarile…

- Romania se pregatește pentru meciul cu Liechtenstein, contand pentru preliminariile CM 2022, care este programat duminica, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Meciul Romaniei cu Liechtenstein, de duminica, de la 21:45, va fi in direct pe PRO TV și LIVE VIDEO pe www.sport.ro. Ce post TV…

- Newsweek a fost publicația occidentala care în ediția sa din 21 august 1989 publica ultimul interviu care i-a fost luat lui Nicolae Ceaușescu înainte de debarcarea de la putere și executarea sa. Michael Meyer, jurnalistul care a realizat interviul, publicat…

- WMOC 2021 campionatul mondial masters orientare din Ungaria s-a desfasurat in locatiile Velence, Szekesfehervar, Csakvar in perioada 6-13 august. Au participat peste 1500 de concurenti din 33 de tari, printre care si patru sportivi de la Maratin Rivulus Dominarum. Competitia a debutat cu proba de calificari…

- Aproximativ 300 de concurenti din Romania, Ungaria, Spania, Rusia si Republica Moldova vor lua startul, sambata, la Balea Lac (judetul Sibiu), intr-un ultramaraton unic in Europa, "2x2 Race", singurul care se va desfasura integral la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, unde vor atinge…