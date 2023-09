Stiri pe aceeasi tema

- Compania a refuzat, luni, sa-si faca publica evaluarea. Axiom a spus ca, prin aceasta runda de finantare, fondurile totale atrase pana acum sunt de 505 milioane de dolari. Totodata, compania a obtinut a doua mare finantare din 2023 intre companiile din sectorul spatial, dupa SpaceX a miliardarului Elon…

- Startupul Neuralink al lui Elon Musk a atras 280 de milioane de dolari intr-o runda de finantare condusa de Fondul Fondatorilor al lui Peter Thiel, la cateva luni dupa ce a obtinut aprobarea pentru primul sau studiu clinic pe oameni, transmite Reuters, citat de news.ro.Compania nu a dezvaluit evaluarea…

- Aceste feline, introduse de catre colonisti britanici, se fac vinovate de disparitia a noua milioane de animale – zilnic, pe intregul teritoriu australian -, inclusiv mamifere ca furnicarul cu marsupiu, endemic, reptile, pasari, dar si nevertebrate sau amfibieni. Un robot – denumit Felixer – a fost…

- Guvernul din statul Australia de Vest a aprobat la sfarsitul lui iunie desfasurarea unor roboti echipati cu inteligenta artificiala (AI) care sa omoare milioane de pisici salbatice (”feral cats”), care fac rau faunei locale.

- „Valurile Inteligenței Artificiale” cuprinde o serie de sesiuni de lucru transmise live, de la Nuba din Mamaia București, 30 iunie 2023 – Termene.ro, platforma de business intelligence din Romania, care integreaza date analizate cu ajutorul inteligenței artificiale despre companii, lanseaza „Valurile…

- Un startup care face roboți pentru depozite și logistica, deschis de trei tineri romani in Marea Britanie, a atras o investiție de 19 milioane de dolari intr-o runda de finanțare Serie A condusa de firma de venture capital Atomico.

- Thomson Reuters a incheiat un acord pentru cumpararea Casetext, o companie startup din domeniul juridic care detine un asistent de inteligenta artificiala pentru profesionistii in drept, intr-o tranzactie de 650 de milioane de dolari, in numerar, transmite Reuters, potrivit news.ro.Directorul financiar…

- Acordul vine intr-un moment in care inteligenta artificiala domina industria tehnologica, initiative rapide in domieniul AI provenind din partea marilor companii de tehnologie, inclusiv Google si Microsoft, in timp ce investitori cu capital de risc investesc miliarde in finantarea startupurilor AI.…