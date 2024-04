Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile non-profit și alte asociații din Romania care vor sa țina cursuri de formare in bazele inteligenței artificiale se pot inscrie intr-un program organizat de Google, prin care pot obține finanțare și pot beneficia de instruire.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a anuntat ca, in aceasta saptamana a transmis spre avizare catre alte ministere strategia Romaniei privind inteligenta artificiala, „dupa ce am primit foarte mult input tehnic din partea companiilor”. „Acum suntem pregatiti pentru un consortiu…

- Un nou raport afirma ca aptitudinile necesare pentru locurile de munca se vor schimba cu 51% pana in 2030, iar ascensiunea inteligenței artificiale accelereaza și mai mult aceasta schimbare. Totuși, firmele europene nu se prea se inghesuie sa-și pregateas

- Se contureaza deja noile meserii care vor fi la mare cautare pe piata muncii in urmatorii ani, iar tehnologia joaca, evident, un rol important in definirea acestor noi ocupatii, dupa cum reiese dintr-un raport al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

- Inteligența artificiala va afecta aproape 40% dintre job-urile existente la nivel global, iar procentul va urca chiar spre 60% in țarile cu economii avansate, susține un raport al Fondului Monetar Internațional. Analiza mai arata ca unii dintre salariații supra specializați, cu venituri mari, vor fi…

- O banca prezenta in Romania anunța introducerea unui sistem de detectare a scam-urilor investiționale sau care implica platforme financiare, atunci cand se folosesc cardurile pentru plați online.

- Zilele trecute, tavanul fals al unei școli din mediul rural, din județul Sibiu, s-a prabușit. Patru dintre elevii școlii, care s-au intors in clasa mai devreme din pauza, au fost prinși sub acesta. Din fericire, au suferit rani ușoare și doar unul dintre ei a necesitat doua zile de internare in spital…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…