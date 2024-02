Start pentru Carnavalul de la Rio de Janeiro Sub o ploaie de confetti, regele „Momo”, patronul simbolic al Carnavalului de la Rio, Brazilia, a dat startul celei mai mari petreceri in aer liber din lume. Strazile metropolei braziliene s-au transformat intr-un uriaș ring de dans. Cel mai așteptat moment a fost defilarea școlilor de samba, care au intrat in competiția oficiala, noteaza Noi.md cu referire la stirileprotv.ro. {{729627}}O Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dana Savuica este o impatimita a calatoriilor și se bucura de fiecare experiența traita. Brazilia pare ca i-a intrat in suflet, iar in Rio de Janeiro a avut parte de momente unice. Locuitorii au fost prietenoși și plini de viața, iar dansul nu a putut sa lipseasca din activitațile zilnice.

- Pentru a marca primul an de la decesul lui Pele, Regele fotbalului, celebra statuie a lui Cristos Mantuitorul de la Rio de Janeiro a fost luminata in culorile Braziliei și proiecția tricoului cu numarul 10. La baza celebrei statui Cristo Redentor, a fost oficiata o slujba prilejuita de implinirea unui…

- Brazilia l-a omagiat pe „regele” Pele, vineri, in ziua in care s-a implinit un an de la decesul legendarului fotbalist, dar in special la Santos unde si-a inceput cariera, la Rio de Janeiro si, de asemenea, pe retelele sociale, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Selecționerul argentinian Lionel Scaloni, caștigator al Cupei Mondiale, a recunoscut cu stupoare ca se gandește sa renunțe la postul sau dupa ce echipa sa a reușit performanța de a invinge Brazilia marți, la Rio de Janeiro, relateaza Reuters, conform Mediafax.Declarația șocanta a lui Scaloni cu privire…

- Alerte roșii de vreme extrema au fost emise pentru aproape 3.000 de orașe și orașele din toata Brazilia, țara care se confrunta cu un val de caldura nemaivazut pentru aceasta data din calendar, relateaza BBC. Recordurile au fost batute in mai multe zone ale țarii, inclusiv in orașul Rio de Janeiro,…

- Autoritațile din Brazilia au emis mai multe avertismente privind sanatatea populației deoarece țara este lovita de un val de caldura „insuportabil”, potrivit BBC.Autoritațile au emis alerta roșie pentru aproape 3.000 de localitați din Brazilia, care se confrunta cu un val de caldura fara precedent.…

- Au fost temperaturi record la Rio de Janeiro, in plin sezon de primavara, transmite luni CNN . Brazilia s-a confruntat in acest weekend cu un val de caldura. Cele mai ridicate temperaturi din acest an fiind inregistrate la Rio de Janeiro si Sao Paulo. Potrivit sistemului Alerta Rio, valoarea maxima…

- O mare parte din Brazilia s-a confruntat in acest weekend cu un val de caldura, cele mai ridicate temperaturi din acest an fiind inregistrate la Rio de Janeiro si Sao Paulo, in plin sezon de primavara, transmite luni AFP.