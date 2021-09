Stiri pe aceeasi tema

- Maica Petronia, stareța de la Manastirea Bascovele, a incalcat nu legile divine, dar pe cele rutiere, da. Conform unor surse din poliție, s-a intamplat in postul Sfintei Marii, atunci cand stareța, fiind dezlegare la pește, s-a dus sa aprovizioneze lacașul cu cele trebuincioase. Mai ales ca, de obicei,…

- O femeie din comuna Pianu de Sus s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, fara a avea permis valabil. Aceasta fusese oprita in trafic de polițiști pentru ca nu avea centura de siguranța și vorbea la telefon. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 18 august, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri…

- La data de 13 august a.c., in jurul orei 05:30, o patrula de politie din cadrul Secției 1 Poliție Bacau in timp se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu pe strada Milcov, din localitate, au oprit in trafic un autovehicul condus de un barbat de 50 de ani. Din verificarile efectuate de polițiști…

- La data 6 iulie 2021, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un barbat, de 56 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența bauturilor alcoolice. In seara zilei de 10 iunie 2021, acesta a fost depistat…

- In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, a precizat IPJ Constanta. La data de 01 iulie, in jurul orei 02.00, politisti din cadrul…

- La data de 29 iunie 2021, in jurul orei 22,30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pe raza localitații Alecuș unde a fost semnalat faptul ca un autoturism a luat foc. Polițiștii deplasați la fața locului au constat ca, autoturismul a fost condus de un barbat, de 37 de ani, din comuna…

- Un tanar din Falticeni a ajuns dupa gratii, reținut 24 de ore, pentru nu mai puțin de trei infracțiuni. Acesta a condus o mașina deși era in stare avansata de ebrietate și nu are permis, ba mai mult autoturismul era și furat.Joi dimineața, in jur de ora 10.00, Poliția municipiului Falticeni a fost ...

- In week-end-ul 12-13 iunie, polițiștii maramureșeni au identificat in trafic 10 barbați care au condus sub influența alcoolului sau fara permis de conducere. Barbații, cu varste cuprinse intre 19 și 53 de ani, sunt din Maramureș. In urma testarii cu aparatul etilotest șapte dintre aceștia au avut alcoolemia…