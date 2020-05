Starea Libertății | Reacția lui Pătraru la îngrijorările ministrului sănătății legate de măsurile de relaxare Dragoș Patraru comenteaza declarația lui Nelu Tataru, care s-a aratat ingrijorat de momentul relaxarii, afirmand: “faptul ca suntem la suprafața nu inseamna ca nu ne putem duce la fund”. “Cred ca exprima cel mai bine poziționarea Romaniei in toți acești ani. Ce ar putea sa nu ne ingrijoreze?”, spune Patraru. Realizatorul TV se arata solidar cu poziția ministrului, spunand ca “este gandirea unui conducator de minister care știe ca foarte multe arme nu are la indemana. Iar cea mai performanta dintre ele este mila”. “Poate i s-o face pandemiei mila de noi și se duce dracu incotro vede cu ochii”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

