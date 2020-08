Stiri pe aceeasi tema

- FBI-ul se va alatura anchetatorilor libanezi si din alte tari in investigatia care incearca sa determine cauzele exploziei ce a devastat portul Beirut si o parte a acestui oras, a anuntat joi numarul doi al diplomatiei americane, David Hale, aflat in vizita in capitala libaneza, transmite AFP.

- Parlamentul libanez a aprobat joi starea de urgenta la Beirut, dupa exploziile devastatoare din 4 august, soldate cu 171 de morti si peste 6.500 de raniti, informeaza AFP. La o saptamana de la catastrofa, la Beirut continua sa soseasca oficiali straini. Joi a sosit in capitala Libanului sefa ministerului…

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Prim-ministrul Ion Chicu anunța ca se extinde starea de urgența in sanatate publica pana in data de 31 iulie. Șeful Guvernului a anunțat ca va ramane in vigoare și restricția cu privire la respectarea regimului de izolare de 14 zile de catre cetațenii care revin…

- Starea de alerta ar putea fi prelungita dupa 15 iunie, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. ”Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prelungirea sau nu a stariii de alerta. Daca nu o…

- Parlamentul spaniol a votat miercuri o ultima prelungire, pana la 21 iunie, a starii de alerta pentru a permite lupta impotriva pandemiei, la solicitarea prim-ministrului Pedro Sanchez, care a presat opozitia sa nu cedeze "veninului urii" ca in SUA, relateaza AFP, preluata

- Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat ca va cere parlamentului sa prelungeasca cu inca doua saptamani starea de urgența instituita pentru a limita raspandirea noului coronavirus, pana la 21 iunie, urmand sa ridice apoi restrictiile de deplasare, a relatat publicatia El Pais, citata de Reuters…

- ​Președintele Guvernului spaniol a reușit sa obțina aprobarea Congresului pentru inca 15 zile de stare de urgența. Autoritațile sanitare au hotarat ca relaxarea sa aiba loc in 4 faze, pana la sfarșitul lunii iunie. In acest moment Spania se afla in faza inițiala in care au fost redeschise magazinele…