- Autoritațile au anunțat ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania – au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. Grupul de Comunicare Strategica nu a mai comunicat și localitațile de unde sunt cei infectați. Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246…

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- Filosoful Mihai Sora (103 ani) a indemnat la izolare in case, in contextul epidemiei de coronavirus si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, la inceputul saptamanii viitoare.”Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam…

- O femeie de 49 de ani din județul Bihor a fost confirmata pozitiv, vineri, cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Este al 89-lea caz confirmat in Romania. GCS anunța ca femeia de 49 de ...

- Opt noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate marti in Bucuresti, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Vicepremierul Bucureștiului anunța ca daca situația va continua in acest ritm și in zilele urmatoare, capitala nu va mai face fața. El cere activarea starii de urgența.Sa se activeze…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.Cel…

- "Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID-19", a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Sursa citata a precizat ca persoana respectiva are simptome usoare, fiind…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 11 morți, în Italia, dupa ce, marți, au mai murit patru persoane, au anunțat autoritatile italiene, potrivit agenției ANSA. În total, peste 320 de persoane au fost infectate cu noul COVID-19. Patru persoane au decedat în ultimele…