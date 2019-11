Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Bangladesh au evacuat peste 300.000 de persoane din satele situate de-a lungul coastei si din mai multe insule si planuiesc sa evacueze un total de un milion si jumatate de persoane inaintea sosirii uraganului Bulbul, sambata, la inceputul serii, informeaza AFP

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca rata de transmitere a infecției cu virusul Ebola a scazut foarte mult, însa pericolul nu a trecut înca, scrie Maediafax, citând Al Jazeera. OMS a anunțat ca s-au înregistrat „progrese semnificative” în…

- Republica Democrata Congo va introduce incepand de la jumatatea lunii octombrie al doilea vaccin contra Ebola, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de DPA, in contextul in care tara din Africa Centrala continua lupta cu cel de-al doilea cel mai

- Jean-Claude Juncker, i-a criticat joi pe care "care se joaca cu focul" refuzand vaccinarea, in cadrul primului "summit mondial" organizat la Bruxelles impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe fondul recrudescentei cazurilor de boli precum rujeola, relateaza AFP. "In contextul in care in…

- Aproximativ 1.500 de persoane si-au pierdut viata in urma valurilor de canicula care au afectat Franta vara aceasta, a informat duminica ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, informeaza Reuters, citeaza mediafax.ro.Astfel, un total de 1.

- Ultima ora! Alerta la nivel european! O boala mortala și extrem de contagioasa face ravagii in UE Ultima ora! Un nou avertisment la nivel european cu privire la o boala mortala și extrem de contagioasa a fost lansat recent. OMS – Organizația Mondiala a Sanatații atenționeaza cu privire la importanța…

- Numarul persoanelor care au decedat in ultimul an din cauza Ebola in Republica Democrata Congo a depasit 2.000, potrivit informatiilor facute publice vineri de catre Guvernul acestei tari, informeaza Al Jazeera, citeaza mediafax.ro.