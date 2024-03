Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Cristina Cioran a vorbit despre momentul in care a aflat ca este insarcinata. Vedeta a știut ca va deveni mama inainte de a-și face testul de sarcina. Iata cum a fost pentru actrița clipa in care a aflat ca este gravida cu fetița ei!

- Tily Niculae are o viața plina de evenimente frumoase. Familia o susține in totalitate in proiectele sale, iar fiica ei, Sofia, vrea sa-i calce pe urma in actorie. Vedeta ii povestește despre toate provocarile ce pot sa apara intr-o astfel de cariera plina de adrenalina, iar adolescenta in varsta de…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ozana Barabancea a vorbit despre credința. Ea face totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Jurata de la Te cunosc de undeva a facut mai multe declarații cu privire la acest subiect important din viața ei. Iata ce a marturisit vedeta!

- Simona Florescu face marturisiri emoționante. Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a fost suparata pe Dumnezeu și chiar pe ea insași. Vedeta vorbește despre o perioada din viața ei in care a simțit ca divinitatea nu ii este alaturi.

- Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca nu are nimic din numele ei, iar casa și mașina sunt pe numele mamei sale. Artista iși caștiga banii din muzica și incearca sa le ofere copiilor ei o viața frumoasa.Claudia Patrașcanu, in varsta de 43 de ani, s-a mutat recent intr-o vila impresionanta din Constanța și…

- Alina Eremia a dezvaluit ce a invațat de la logodnicul ei. Vedeta a recunoscut ca Edy Barbu a ajutat-o mult de-a lungul timpului. Ce a marturisit celebra cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Andreea Antonescu, in varsta de 41 de ani, este mama a doua fetite. A fost casatorita cu Traian, de care a divorțat oficial anul trecut, iar acum vorbește despre o noua casatorie. Prezenta la un eveniment, unde s-au dezvaluit tendințele din 2024 pentru nunți, alegand sa poarte o rochie alba, artista…