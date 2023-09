Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Bleonț a trecut prin momente grele, insa iata dovada ca pe un actor nimic nu-l oprește atunci cand vine vorba de filmari. Ce incident a avut. Imagini incredibile cu fața tumefiata. Ce a marturisit despre cele intamplate, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Gabriela și Dani Oțil s-au casatorit religios recent, iar apoi aceștia au pecat alaturi de baiețelul lor intr-o vacanța in Grecia. Intoarsa in țara, vedeta a vorbit desre cel mai frumos eveniment din viața ei.Gabriela Prisacariu, care are o cariera stralucita in modelling, a fost prezenta la un eveniment…

- Bunica Emilia a devenit foarte populara datorita prezenței sale pe TikTok, unde iși exprima punctul de vedere cu privire la diversele subiecte. Așa a facut și in cazul vedetei Gina Pistol, dupa ce a aflat ca aceasta a decis sa renunțe la proiectele TV pe care le avea pentru a de dedica creșterii fiicei…

- Cristi Mitrea și Andreea Mantea au format un cuplu in urma cu mai bine de 8 ani, iar dupa desparțirea de prezentatoarea de la Kanal D luptatorul a preferat sa fie discret cu viața amoroasa. Ce se intampla acum in viața lui Cristi Mitrea.Prezent in cadul emisiunii „Star la Mare Fitza”, difuzata pe Antena…

- Cum reușesc Gabriela Cristea și Tavi Clonda sa se imparta intre trebuirile casnice. Artistul a dezvaluit ce sarcini are fiecare de facut. Ce a marturisit soțul prezentatoarei TV, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Emi de la Noaptea Tarziu a oferit detalii neștiute despre nunta cu partenera lui de viața, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show. S-a schimbat sau nu artistul de cand s-a casatorit.

- Dinu Maxer a mers recent la un eveniment acolo unde a avut parte de o intalnire neașteptata cu Deea Maxer, fosta lui soție, și cu Robert Drilea, actualul ei iubit. Deși s-au vazut, cei doi foști soți nu și-au vorbit, s-au evitat. Dupa 18 ani de casnicie, Deea și Dinu Maxer s-au desparțit, in luna martie…

- TJ Miles a facut un gest romantic pentru iubita sa, Francisca. Influencerul a scris numele lor alaturi de mai multe inimi pe asfaltul proaspat pus din fața casei lor, apoi a distribuit pe rețelele de socializare. Artista, cu siguranța, ca a ramas fara cuvinte cand va vedea ce surpriza i-a pregatit partenerul…