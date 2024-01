Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul hairstylist al vedetelor, Bassam Dabbas, a ajuns pe mana medicilor și ieri a trecut printr-o operație. Intervenția a durat patru ore, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro ne povestește despre ce s-a intamplat. Cum se simte in aceste momente.

- Adrian Mutu a avut parte de un trecut tumultuos, dar acum se bucura de viața pe care o are. Casnicia cu Sandra ii aduce multa implinire, fiind un soț și tata dedicat pentru micuțul Tiago, in varsta de 6 ani.

- Au trecut mai bine de 10 ani de cand Camelia Potec a decis sa renunța la sportul de performanța. De atunci, campioana ii ajuta pe cei mici sa devina cei mai buni și a luat o scurta pauza pana cand s-a recuperat complet in urma nașterii.

- Familia Cameliei Potec s-a marit in urma cu doua luni, cand fiica ei a venit pe lume. Campioana a devenit mama pentru a doua oara, iar de atunci traiește cele mai frumoase momente alaturi de cei dragi. Iata cat de mult s-a schimbat viața ei și cum s-a adaptat fiica ei ce-a mare, Caelia, in aceste schimbari.

- Adina de la Heaven spune ca au trecut ani buni de cand a decis sa iși schimbe radical stilul de viața, pe langa faptul ca a reușit sa slabeasca 18 kg. Artista ține aceeași dieta de 25 de ani, iar de atunci, și sportul are un rol important in viața ei.

- Ramona Badescu s-a intors in Romania, dupa o buna perioada in care a stat in Italia, asta pentru ca are mai multe proiecte in desfașurare in țara. Vedeta spune ca in ultimii patru ani s-a dedicat cel mai mult fiului ei, pe care și l-a dorit atat de mult.

- Emilia Ghinescu reușește sa se mențina in forma, in ciuda anilor care trec. Chiar daca este mama și are și o cariera care ii ocupa mult timp din viața, a reușit sa iși schimbe complet stilul de viața. Cantareața a slabit peste 10 kilograme, iar acum și-a dezvaluit marele secret al tinereții.

- Loredana Groza a trecut prin schimbari mari dupa ce s-a intors in India. Cantareața a acceptat sa joace intr-un film alaturi de actori romani, dar și staruri de la Hollywood, precum Mickey Rourke sau Anthony Delon.