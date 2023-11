Stiri pe aceeasi tema

- Gina Matache este sarbatorita zilei, asta pentru ca implinește 61 de ani. Daca anul trecut a plecat in Iordania, anul aceasta, mama Deliei Matache iși va aniversa ziua de naștere alaturi de familie. Care este marea ei dorința.

- Sabrina de la Mireasa și-a sarbatorit ziua de naștere, iar Perneș nu a ratat aceasta ocazie speciala sa iși exprime public dragostea pentru iubita lui. Cei doi par ca au dat uitarii vechile probleme, iar in prezent sunt fericiți impreuna.

- In urma cu cateva zile, Adrian Minune și-a sarbatorit soția. Artistul și Cati Simionescu au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai. Nu doar manelistul a surprins-o pe mama copiilor lui, ci și cele doua fiice și fratele lor mai mic. Cei trei s-au gandit sa iși exprime dragostea in versuri.

- Sarbatoare mare in familia lui Adrian Minune! Cati Simionescu, soția artistului, iși aniverseaza ziua de naștere, iar artistul a surprins-o in cel mai placut mod. Ce i-a pregatit cantarețul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai multe decenii.

- Cleopatra Stratan și-a sarbatorit ziua de naștere intr-un mod special! Iata ce a ales sa faca artista cu ocazia zilei in care a implinit varsta de 21 de ani. Ce mesaj emoționant a publicat cantareața.

- Cum a cerut-o Cosmin Natanticu in casatorie pe Eliza, femeia in brațele careia și-a gasit adevarata fericire. Cei doi au trecut prin multe de-a lungul timpului, iar recent au sarbatorit cinci ani de casnicie. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Zi importanta pentru familia Anamariei Prodan! Impresara ii sarbatorește, astazi, ziua fiicei sale, pentru care a pregatit o surpriza uriașa. Sarah Dumitrescu implinește varsta de 23 de ani, iar mama ei a avut grija sa aiba parte de o zi de naștere așa cum a visat.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, Sorin Bontea și-a sarbatorit ziua de naștere, așa ca, echipa i-a pregatit o surpriza de proporții, la care au luat parte și foști concurenți din sezoanele trecute.