Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Batlan are planuri serioase alauri de barbatul care i-a cucerit inima. Cunoscuta afacerista are toate motivele sa radieze de fericire, mai ales pentru ca lucrurile merg foarte bine in viața ei și atunci cand vine vorba de planul amoros. Vedeta se gandește sa casatoreasca cu logodnicul ei, insa…

- Sorana Darclee este mai fericita ca niciodata de cand traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de barbatul pe care il considera jumatatea ei. Ce planuri are indragita artista cu cel ce i-a cucerit inima. Cantareața este mai fericita ca niciodata.

- In urma cu doar cateva saptamani, dupa groaznicul accident din 2 Mai provocat de un șofer drogat, Oana Roman a ieșit in spațiul public sa-și dea cu parerea. Vrand-nevrand, vedeta l-a luat in vizor pe Selly, dupa ce s-a aratat nemulțumita de generația zilelor noastre. Dupa ce l-a facut cu ou și cu oțet…

- Alexia Eram este foarte incantata ca a reușit sa iși cumpere singura mașina visurilor ei. Fiica Andreei Esca nu a cerut ajutorul financiar al parinților ei.Pe rețelele de socializare, Alexia Eram a impartașit vestea cea mare cu fanii sai și a aratat primele imagini cu noua ei mașina. Tanara și-a achiziționat…

- Doi barbati din Brasov au cumparat o masina din Ploiesti si au platit cu bancnote false in cupiura de 100 de lei si 50 de lei. La data de 22 iulie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor au efectuat…

- Selly și-a cumparat primul apartament, pe litoralul romanesc. Celebrul vlogger in varsta de 22 de ani dezvaluie ca nu o sa se mute din București, continua sa stea cu chirie in Capitala. Ieri s-a aflat despre achiziția facuta de Selly. „Tocmai mi-am cumparat primul apartament! Revin cu mai multe detalii”,…

- Are sau nu de gand Selly sa se mute din București, dupa ce și-a cumparat apartament in Mamaia? Ce planuri are cunoscutul vlogger dupa ce și-a achiziționat prima proprietate. Ce a declarat tanarul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- La doar 21 de ani, Antonio Pican iși construiește propria sa casa, o vila de lux exact in localitatea unde s-a mutat și Dorian Popa, Domnești, județul Ilfov. Vloggerul a visat dintotdeauna la a avea o locuința de la o varsta frageda și a mai ramas foarte puțin pana cand se va muta. In ce stadiu se afla…