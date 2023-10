Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Censori a fost criticata de Delia! Vedeta starnește mari reacții și controverse cu cele mai recente apariții alaturi de celebrul rapper. Reacția incredibila a fanilor din Florența care s-au intalnit cu cuplul. Ce au facut oamenii cand au vazut-o pe strada pe soția lui Kanye West. Delia, reacție…

- Alexandra Stan a avut o alta apariție de senzație, așa cum ne-a obișnuit. Vedeta a optat pentru o ținuta excentrica și provocatoare, care a furat mințile tuturor. Fanii au avut ocazia sa se bucure peisaj din plin, nu se așteptau sa o vada in toata splendoarea. Alexandra Stan și apariția care i-a innebunit…

- Lumea folclorului este cutremurata de vestea dispariției indragitului cantareț și prezentator TV. In mediul online, curg mesajele de condoleanțe, colegii sai de breasla sunt șocați de anunțul tragic. Redacția Playtech Știri a obținut, in exclusivitate, prima reacție a lui Gheorghe Turda dupa moartea…

- Catalin Bordea a ajuns la o concluzie dupa divorțul de partenera lui, Livia. Comediantul a impartașit o povața cu fanii lui de pe rețelele personale de socializare. Iata ce a postat juratul de la iUmor pe pagina lui de Instagram!

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un fotbalist a murit la doar 19 ani. Tanarul a fost implicat intr-un accident, iar anunțul a fost facut de echipa la care juca. Moartea lui a lasat in urma doar durere, iar cei care il cunosc sunt șocați de felul in care și-a gasit sfarșitul.

- Lora este considerata una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, iar pe langa talentul muzical, blonda iese in evidența și prin corpul ei sculptat la sala. Iata ce videoclip a postat pe rețelele sociale! Lora a facut furori cu tinuta de scena aleasa Mulți nu știu ca romanca are 40 de ani, varsta…

- Radu Ille nu a lipsit doar din lumina reflectoarelor, ci și mediul online și abia de curand, fanii au aflat ce s-a intamplat in viața artistului. Artistul și-a ingrijorat fanii, dar se pare ca altfel stau lucrurile.

- Demi Moore nu se mai desparte de cațelul ei, nici atunci cand face plaja pe in fața casei. Fanii au luat-o la rost dupa ce actrița a publicat o imagine in care patrupedul iși ține ochii inchiși din cauza soarelui orbitor.