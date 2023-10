Stiri pe aceeasi tema

- Diana, fiica lui Adrian Enache, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Sorin Ovidiu Vintu și celebrul artist au devenit bunici și sunt in culmea fericirii.E bucurie mare in familia lui Adrian Enache și a lui Sorin Ovidiu Vintu. Diana Enache și Ionuț Vintu au devenit parinți pentru prima data și traiesc…

- Bucurie mare in familia lui Adrian Enache. Fiica lui, Diana, a devenit mama pentru prima data, dupa ce a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vedeta a nascut in urma cu cateva zile, dar abia de curand s-a aflat ca Diana Enache a nascut.

- Ema Oprișan a trecut prin momente de panica, la scurt timp dupa ce a nascut. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a povestit cum a fost la un pas de a ramane fara Luna, in spital, dupa ce personalul i-a adus un alt copil, spunand ca este, de fapt, fiica ei.

- Razvan Kovacs este mai fericit ca niciodata de cand a devenit tata. Fostul concurent de la Insula Iubirii și Ema Oprișan sunt topiți dupa micuța Luna, așa ca, au decis ca este momentul sa faca un gest din dragoste pentru fiica lor.

- Marina Dina a oferit primele declarații despre recentele neințelegeri cu tatal copiilor sai și masurile pe care cei doi parinți le-au luat pentru a depași aceasta perioada dificila. Ce a marturisit fosta asistenta TV, in exlusivitate pentru Antena Stars.

- Sensy a devenit mama! Influencerul a nascut un baiețel perfect in urma cu doar o zi, iar acum a facut primele declarații. Ca orice proaspata mamica, Sensy radiaza de fericire și nu ii vine sa creada ca traiește momentele pe care le-a așteptat de o viața, așa cum ea a declarat.

- Gino Iorgulescu a facut primele declarații, dupa ce instanța a incheiat procesul lui Mario Iorgulescu, in care este condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare. Șeful LPF este convins de nevinovația fiului sau și iși dorește sa se faca dreptate. De asemenea, acesta are un mesaj dur pentru cei care il…

- Un caz șocant a avut loc, in aceasta dimineata, la Spitalul Municipal Urziceni, din Ialomita. Ei bine, este vorba despre o tanara, in varsta de 24 de ani, care a nascut pe trotuar, chiar in curtea spitalului. Mai mult decat atat, femeia, care se afla la a treia nastere, se prezentase cu un sfert de…