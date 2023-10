Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu trece prin momente grele la Penitenciarul Rahova, unde a fost incarcerat dupa ce a fost prins conducand mașina, in mod repetat, deși avea permisul anulat.Potrivit Gandul, fostul fotbalist este intr-o depresie profunda și plange la telefon atunci cand vorbește cu soția. Surse din…

- Danuț Lupu s-a predat astazi, 8 octombrie, autoritaților din Romania. Fostul fotbalist a fost preluat de polițiști de la aeroportul Otopeni și dus la Penitenciarul Rahova. Acesta s-a intors din Dubai, acolo unde era in vacanța, ca sa iși execute pedeapsa. Fostul internațional are de executat 7 luni…

- Danuț Lupu, 56 ani, a fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare. Fostul jucator a fost condamnat inițial pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru ca a condus fara permis valabil. Lupu a facut apel, dar a pierdut recursul. De ce face […]…

- Fostul fotbalist Danut Lupu, condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile inchisoare cu executare, a fost dat in urmarire nationala. Potrivit Politiei Romane, impotriva celui in cauza, Judecatoria Cornetu a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr.134 din 02.10.2023, fiind condamnat la o pedeapsa…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. El iși va ispași pedeapsa la Penitenciarul Rahova.

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile de inchisoare. Acesta este asteptat sa se predea la Penitenciarul Rahova pentru a-si ispasi condamnarea. Pe 4 septembrie, Danuț Lupu s-a prezentat in fața judecatorului intr-un nou termen dupa ce a fost surprins, in mai multe…

- Danuț Lupu (56 de ani) a avut o prima reacție dupa ce a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare pentru ca condus fara permis. Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid spune ca este plecat din țara și va reveni in Romania in weekend, cand se va preda autoritaților. In plus, fostul…

- Fostul internațional Danuț Lupu (56 de ani) va efectua 7 luni și 10 zile de inchisoare dupa ce Curtea de Apel București a respins apelul acestuia și a menținut condamnarea inițiala pronunțata de Judecatoria Cornetu. Danuț Lupu trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova. Danuț Lupu a fost condamnat…