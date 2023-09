Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea este o femeie implinita pe plan profesional, dar și pe plan personal, caci are doi copii, un baiat, pe Andrei, și o fața, Gloria, cu care se mandrește ori de cate ori are ocazia. Deși amandoi ii calca oarecum pe urme, caci au cariere tot in domeniul muzicii, jurata de la Te cunosc de…

- Liviu Varciu și Anda Calin au implinit 7 ani de relație! Cei doi sunt mai fericiți și impliniți ca niciodata alaturi de copiii lor, insa momentele dificile nu i-au ocolit nici pe ei. Prezentatorul TV a vorbit despre gelozia din relația lor, dar și cum reacționeaza el cand Anda Calin este curtata de…

- La numai 26 de ani, Radu Valcan s-a casatorit cu Tereza. Puțini sunt cei care știu ca soțul Adelei Popescu nu se afla la prima casnicie. Cum arata acum fosta partenera a prezentatorului de la Antena 1.In prezent, Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf par sa fie mai fericiți ca niciodata, iar problemele din cuplu, despre care s-a tot vorbit in trecut, par ca au fost date uitarii. De curand, cei doi s-au afișat impreuna, moment in care vedeta a postat un mesaj emoționant.

- Femeia, de profesie make-up artist, a fost la un pas de a-și pierde viața, dar a supraviețuit și a ramas cu traume mari. Citește și: Vedeta lovita cu ciocanul de soț va fi externata. Detalii șocante: tanara iși aduce aminte tot atacul Din acest motiv, ea vrea despagubiri de la Balaciu. „Vreau de la…

- Sebaidin și Ada formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Mireasa. Povestea lor a inceput in competiția matrimoniala de la Antena 1, unde s-au cunoscut, insa și-au dat o șansa cu adevarat abia in afara show-ului.

- Ramona Olaru a vorbit, din nou, despre relația ei cu Catalin Cazacu. Asistenta TV a facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi gandit vreodata. Ce i-a facut, de fapt, fostul iubit și cat de mult a suferit din cauza lu. Vedeta nu a trecut nici acum peste ce traume. Ramona Olaru, adevarul despre Catalin…