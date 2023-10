Stiri pe aceeasi tema

- Deși este din nou singura, Iasmina Halas este mereu atenta la gesturile mici din partea unui barbat. Blondina a declarat in exclusivitate la Antena Stars ca apreciaza cadourile intr-o relație și sa fie de fiecare data surprinsa de partenerul ei.

- Cosmina Adam traiește o frumoasa poveste de dragoste și așteapta cu nerabdare ziua in care va spune marele „Da” și se va bucura de titlul de soție a barbatului in brațele caruia și-a gasit fericirea și liniștea. Vedeta a vorbit despre ultimele pregatiri de nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Antonescu a vorbit pentru prima data dupa ce s-a zvonit ca ii trimite mesaje lui Catalin Bordea in toiul nopții. Mai mult decat atat, artista a facut și primele declarații dupa ce mama ei s-a casatorit iar ea nu a putut fi…

- Relația Danei Roba cu actualul iubit pare ca devine din ce in ce mai serioasa, iar cei se afișeaza tot mai des impreuna. De aceasta data, Beniamin este cel care a dezvaluit mai multe detalii despre povestea lor de dragoste, care a reinceput de curand.

- Dupa o saptamana de cautari intense și aproape 100 de polițiști pe urmele lui, pistolarul din Gorj a fost prins. In urma cu o saptamana, barbatul l-a impușcat pe actualul iubit al fostei sale soții, iar mai apoi a fugit de la locul faptei. Oamenii legii l-au cautat timp de o saptamana, iar acesta a…