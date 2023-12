Stiri pe aceeasi tema

- Serialul TV „Bravo, tata!” de la Antena 1 este o adevarata surpriza placuta pentru telespectatori inca de la primul episod. In culise, Ana Odagiu a povestit mai multe detalii despre rolul pe care il are. Care sunt cele mai mari provocari de la filmari și ce detalii personale a mai dezvaluit actrița.

- Dan Ciotoi a facut primmele declarații dupa ce a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Cum se simte indragitul artist dupa ce a fost internat in spital. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Un cunoscut cantareț brazilian a murit dupa ce a fost mușcat de fața de un paianjen veninos. Cea care și-a dat seama ca ceva este in neregula este chiar soția artistului, care a observat ca fața barbatului a inceput sa se umfle brusc. Ea a alertat imediat serviciile de urgența, iar artistul a fost dus…

- Oana Roman este in permanența alaturi de mama ei, mai ales in momentele grele ale acesteia. Ei bine, Mioara Roman va fi externata din spital astazi, iar aceasta se duce la ea. Vedeta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a femeii care i-a dat viața. Iata ce marturisiri a facut pe rețelele de…

- Andreea Hanca, soția lui Sergiu Hanca, jucatorul Petrolului, a declarat ce parere au partenerele fotbaliștilor de la FCSB despre ea. Andreea susține ca a auzit mai multe barfe conform carora ar fi perceputa ca o persoana rea de catre soțiile jucatorilor roș-albaștri, insa nu e deranjata. +1 FOTO Andreea…

- Cea mai titrata soție de fotbalist a fost filmata in timp ce injura pe stadion. Andreea Hanca, soția fotbalistul de la Petrolul Ploiești, face declarații uimitoare, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ceea ce s-a intamplat la momentul respectiv.

- Dupa ce in urma cu cateva zile Oana Roman spunea ca mama ei este in stare grava, vedeta a facut noi declarații despre cum se simte Mioara Roman in prezent. Oana Roman merge zilnic la mama ei și spune ca starea mamei ei nu este inca buna.

- Vești proaste pentru fanii lui Bruce Willis! Starea de sanatate a actorului s-a agravat tot mai mult in ultimele luni, iar intreaga familie sufera din acest motiv. Actorul a fost diagnosticat cu demența, iar soția lui a facut dezvaluiri cutremuratoare despre situația in care se afla in aceste momente.