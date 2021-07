Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii Biroul Rutier Timișoara au organizat o acțiune care a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii de catre conducatorii de motociclete a legislației in vigoare.

- Polițiștii impreuna cu specialiști din cadrul Registrului Auto Roman au acționat pentru verificarea sarii tehnice a autovehiculelor pe Drumul Național 1H de pe raza comunei Surduc in data de 02 iulie 2021. Pe langa caracterul preventiv și informativ pe care l-a avut acțiunea, au fost aplicate 38 de…

- In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 2.170 de lei.La data de 28 iunie, in intervalul orar 00.00 03.00, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu caracter antisocial.Activitatile…

- In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 8.820 de lei, dintre care 15 pentru fapte de incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si 10 la OUG 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice, anunta IPJ…

- In perioada 25 – 26 mai, polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Dragomirești și Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda au organizat acțiuni pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta limitele legale de viteza, pe D.J. 186 Stramtura – Dragomirești,…

- Joi, 20 mai, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda și cei ai Poliției orașului Dragomirești au desfașurat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere. In cadrul acțiunii au fost verificate 45 de autovehicule, au fost constatate 19 contravenții și trei infracțiuni. Amenzile aplicate de polițiștii au…

- Oamenii legii au aplicat sancțiuni in valoare de aproape 20.000 de lei mai multor persoane care au participat la doua petreceri, in Craiova. Este vorba de un botez, organizat intr-un restaurant, și de o petrecere privata. Potrivit oamenilor legii, in cursul zilei de joi, polițiștii din cadrul Secției…

- Cei doi polițiști care l-au prins pe autorul crimei de la Rahau sunt de la Poliția Sebeș și au plecat in cautarea acestuia cu motociclete enduro. Atacatorul se ascunsese in padure. Detaliile au fost facute publice pe pagina de Facebook Polițiști-Uniți suntem puternici. „Crețu Ionuț Dragoș din cadrul…