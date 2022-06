Stiri pe aceeasi tema

- Conversatiile soldatilor rusi din Ucraina cu sotiile despre ce trebuie sa fure din casele jefuite reprezinta o "continuitate istorica", a declarat miercuri profesorul universitar Ioan Stanomir, subliniind ca un regim precum cel al lui Vladimir Putin reprezinta "unul dintre avatarurile" in care "energia…

- Conversatiile interceptate intre soldatii rusi din Ucraina și sotiile lor de acasa, despre ce trebuie sa fure din casele jefuite, reprezinta o „continuitate istorica” in cazul Rusiei, arata profesorul universitar Ioan Stanomir. El subliniaza ca un piedicile morale dispar „in momentul in care ti se explica…

- „Educația istorica va incepe in școli de la clasa I”, a spus Serghei Kravțov, la deschiderea unei expoziții numita „Nazismul zilnic” care urmeaza sa fie expusa la un forum școlar la nivel național – „Puterea se afla in adevar”.„(In predarea istoriei), nu vom permite niciodata (sa fie scris) ca cumva…

- UE și SUA sunt unite in sprijinul suveranitații și integritații teritoriale a Ucrainei și in hotararea de a apara democrația și valorile comune, au reiterat Ursula von der Leyen și președintee SUA Joe Biden la conferința de presa comuna. “Parteneriatul transatlantic este mai solid ca niciodata, acest…

- In ultima perioada, s-au intensificat zvonurile privitoare la starea de sanatate a președintelui Putin. S-a vorbit despre cancer in faza terminala, maladia Parkinson etc. Potrivit cotidianului ”Ouest France”, este posibil ca Putin sa fie afectat de o boala psihica rara: sindromul Hybris sau sindromul…

- Occidentul a facut o ”greșeala teribila” lasandu-l pe Putin ”sa scape” dupa anexarea Crimeei in 2014 și a devenit apoi ”mai dependent” de resursele rusești, a spus Boris Johnson. Iar aceasta dependența l-a incurajat sa bombardeze civili, mai crede el. Vestul trebuie sa puna capat dependenței de energia…

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Occidentalii se comporta ca niste banditi, iar Rusia este mult prea mare pentru a fi izolata, deoarece lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa, declara oficialii de la Kremlin, relateaza DPA. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, le-a spus reporterilor ca Occidentul se implica…