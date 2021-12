Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Jablonec, adversara a CFR Cluj in grupele Conference League, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Mlada Boleslav, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Cehiei. Golul a fost marcat de Hlavaty, in minutul 51. Tot duminica, Nicolae Stanciu a inscris…

- Nicolae Stanciu (28 de ani) a marcat un gol excepțional, din lovitura libera, in Slavia Praga - Teplice, meci din runda cu numarul 16 a primei ligi din Cehia. Nicolae Stanciu a deschis scorul in minutul 16 al meciului Slavia Praga - Teplice. Internaționalul roman a tras impecabil dintr-o lovitura libera,…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a reusit un hat-trick pentru Slavia Praga, miercuri seara, in meciul castigat cu scorul de 4-2 in deplasare formatia de liga a treia Slovan Velvary, in saisprezecimile de finala ale Cupei Cehiei la fotbal. Surprinzator, gazdele au condus cu 2-0 la pauza, prin golurile…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat primul sau gol in acest sezon pentru Slavia Praga, in meciul castigat cu scorul de 5-1 in deplasare cu Bohemians Praga, duminica, in etapa a opta a campionatului de fotbal al Cehiei. Gazdele au deschis scorul prin Jan Chramosta (22), dar Stanciu…