Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, raspunde criticilor privind proiectul de lege, care stabilește taxe noi in justiție. Introducerea acestei taxe vine sa incurajeze soluționarea alternativa a disputelor. De ce trebuie sa mergem pentru fiecare „fleac” in instanța?”, a declarat…

- Guvernul a adoptat miercuri legea privind reforma pensiilor speciale, care reglementeaza și prevede ca nicio pensie de serviciu nu va putea sa mai depaseasca salariul primit in perioada activa. Ministrul Muncii, Marius Budai: Legea a fost adoptata de guvern ținandu-se cont de PNRR , dar și de deciziile…

- Președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate susține ca „sarcina in fața Curții Constituționale este una complicata”, dupa avizul Comisiei de la Veneția privind scoaterea Partidului Șor in afara legii. „Sunt mai multe aspecte interesante dezvoltate de catre comisie, inclusiv in ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Guvernul este abilitat sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada cuprinsa intre incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului…

- Curtea suprema a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis miercuri (23 noiembrie) ca guvernul de la Edinburgh nu poate organiza un al doilea referendum(vot) pentru independența Scoției fara aprobarea parlamentului britanic, dand o lovitura de ciocan speranțelor naționaliștilor de…

- Deputata PAS Olesea Stamate, președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, vine cu o reacție la declarațiile primarului general, Ion Ceban, cu privire la faptul ca arbitrajul de la Stockholm a respins cererea formulata de KomaksAvia, dand caștig de cauza Republicii Moldova, iar Aeroportul Internațioal…

- Președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, a venit cu o reacție la anunțul fostului lider al PD, Vladimir Plahotniuc,precum ca revine in politica din Republica Moldova. „Noi ii zicem sa revina in țara, ca aici il așteapta procurorii cu mandat de arest. Este așteptat demult, așa ca…

- Sindicalisti membri ai CNS Cartel Alfa au protesteaza joi in Piata Victoriei, nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru…