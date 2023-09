Stiri pe aceeasi tema

- In contextul politic al municipiului Campia Turzii, se contureaza o dezbatere privind demitizarea primarului in funcție, Dorin Lojigan, și a miturilor asociate cu “neinvinsul” in alegerile locale. Aceasta analiza propune o abordare bazata pe date din istoricul alegerilor locale și evoluția sa ca lider…

- In prima zi de toamna, astazi pe 1 septembrie trebuie sa inceapa lucrarile la metroul Clujului. „S-a dat ordinul de incepe a lucrarilor la metrou. Conform procedurilor legale, din acest moment, firma trebuie sa deruleze procedurile prevazute in contract, tot ce are acolo”, a declarat Emil Boc, la ZIUA…

- Compania Nationala de Investitii achizitioneaza servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru lucrarile de reparatii capitale cladiri in cadrul Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, judetul Constanta.Valoarea estimata a achizitiei este de 35.000 lei.Data limita pentru depunere…

- Lucrarile de demolare a constructiilor de la complexul stadion "Gheorghe Hagildquo; din Constanta pentru a se construi, apoi, pe acelasi amplasament, o noua arena, ultramoderna avanseaza.Demolarea a inceput luni, 10 iulie 2023, cu ocazia evenimentului "Arena de 10ldquo;, la care au fost prezente numeroase…

- Intr-un interviu acordat TurdaNews, primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a vorbit despre pregatirile pentru Campia Turzii Summer Fest, stadiul lucrarilor din oraș și intalnirea recenta cu seniorii. Aflat la a doua ediție, Campia Turzii Summer Fest va avea loc in perioada 12-15 august,…

- Președintele PNL Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca maine, 28 Iulie 2023, Ministrul Mediului Apelor și Padurilor, Mircea Fechet și secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, vor vizita Campia Turzii. Cu ocazia acestei vizite, Dorin Lojigan și membrii PNL vor organiza o conferința de…

- Consiliul Județean Cluj a informat participanți la trafic ca au fost executate marcaje rutiere pe zece drumuri județene, pe o lungime de 246,742 kilometri. Lucrarile au constat in executarea de marcaje rutiere longitudinale, axiale, de separare a sensurilor de mers și marcaje marginale. Trei din cele…

- Luni, in cadrul unui interviu acordat TurdaNews, primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a prezentat stadiul lucrarilor de pe strada Gheorghe Barițiu și imprejurimi. Potrivit acestuia, asfaltarea strazii Gheorghe Barițiu a fost oprita temporar pana se finalizeaza lucrarile de pe strada Plopilor…