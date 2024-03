Momentul inaugural este aproape. Bazinul de inot de la Campia Turzii devine funcțional in cateva saptamani. Primarul Dorin Lojigan spune ca este programata recepția pe data de 15 aprilie, apoi daca totul este in regula, bazinul de inot de la Campia Turzii poate fi deschis publicului. Lucrarile au inceput inca din 2021, dar au fost reluate in primavara anului trecut, iar de atunci au evoluat in ritm alert. Obiectivul este finanțat de Compania Naționala de Investiții SA. „Bazinul Didactic de Inot este unul dintre cele mai importante obiective de investiții din Municipiul Campia Turzii. Realizarea…