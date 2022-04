Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a sanctionat clubul Atletico Madrid cu o inchidere partiala a unei tribune (aproximativ 5.000 de locuri) de pe Wanda Metropolitano la meciul cu Manchester City, de miercuri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Atletico Madrid va trebui sa inchida un sector al arenei Wanda Metropolitano la returul sfertului de finala din Liga Campionilor contra lui Manchester City. Atletico Madrid - Manchester City se joaca miercuri, de la ora 22:00In manșa tur, Manchester City s-a impus cu 1-0. Cei 2.100 de suporteri ai…

- Manchester City a caștigat meciul tur cu Atletico Madrid, scor 1-0 și a facut un pas important catre calificarea in semifinalele Ligii Campionilor. Momentele tensionate n-au lipsit insa, iar Guardiola ii avertizeaza pe jucatorii sai in privința returului de pe „Wanda Metropolitano”. Pana la deschiderea…

- Manchester City s-a impus, scor 1-0, marți, pe teren propriu, in fața lui Atletico Madrid, in prima manșa a sfeturilor Ligii Campionilor, la capatul unui meci in care trupa lui Diego Simeone nu a tras niciun șut.​

- Liga Campionilor la fotbal a devenit o „afacere” englezo-spaniola in sezonul de fața. Cele doua țari merg cu cate 3 echipe in sferturile de finala ale Ligii Campionilor (Real Madrid, Atletico Madrid și Villarreal, respectiv Chelsea Londra, Manchester City și Liverpoool). Marți, 5 aprilie, de la ora…

- Manchester City joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in sferturile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Sport+. Programul complet din Liga Campionilor Returul va avea loc pe 13 aprilie, pe Wanda MetropolitanoBenfica - Liverpool…

- Manchester United joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la meciul Atletico Madrid - Manchester United, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. El va fi ajutat de asistentii Mircea Grigoriu si Sebastian Gheorghe, precum si de rezerva Radu Petrescu. In camera VAR se vor afla italienii Massimiliano…