Stabilirea unui nou standard al smartphone-urilor într-o lume în continuă schimbare Cand ma uit in jurul meu, sunt uimit de volumul mare de inovație care exista, in acest moment, in lumea noastra. Cu toate acestea, cel mai incantat sunt de evoluția smartphone-ului. Acest singur dispozitiv a facut posibila crearea unui portal de funcționare a noilor industrii digitale – munca și școala de la distanța, divertismentul și fitnessul – și a dezvoltat capacitatea de a surprinde, explora și comunica cu oricine, oriunde, doar prin simpla atingere. O opinie de Dr. TM Roh, President & Head of MX Business la Samsung Smartphone-ul este un portal catre progresul infinit. Și, la Samsung, nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

