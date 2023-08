SRI pune accentul pe U

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ani la rand a fost la periferia lumii occidentale, Europa de Est a devenit centrul unei confruntari care depașește conflictul militar din Ucraina, este concluzia unei analize a fostului șef al SRI, Eduard Hellvig, analiza publicata pe blogul sau. Hellvig subliniaza, pe langa rezistența de laudat…

- Declarațiile stupefiante ale generalului SRI Anton Rog, care a declarat ca Serviciul Roman de Informații poate influența alegerile și poate obține oricand mandate de siguranța naționala de la Inalta Curte au declanșat cel mai mare scandal in SRI, imediat dupa demisia lui Eduard Helvig. Generalul Anton…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, luni, hotararea privind demisia directorului Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si vacantarea acestei functii. Luni, 10 iulie , Parlament a decis, in cadrul plenului reunit, vacantarea funcției de director SRI. Eduard Hellvig…

- Victor Ponta il lauda pe Eduard Hellvig pe care-l considera reformatorul SRI:” Cred ca Eduard Hellvig (ca și George Maior) a dus SRI intr-o reforma și o directie pozitiva pentru Romania și pentru rolul nostru in structurile internationale”. Intr-o postare pe rețelele de socializare, fostul prim-ministru…

- In ziua in care și-a anunțat demisia de la conducerea SRI, Eduard Hellvig a mai primit o decorație din partea lui Klaus Iohannis. Decretul semnat de Iohannis și contrasemnat de Marcel Ciolacu, privind conferirea Ordinului Național Steaua Romaniei in grad de Comandor lui Eduard Raul Hellvig, a fost…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca Eduard Hellvig nu a incetat nici o zi sa faca politica, din postura de director al Serviciului Roman de Informații. Drula a mai afirmat ca fostul șef al SRI se intoarce la PNL, alaturi de colegii sai, unii „cu epoleții la vedere, alții cu epoleții acoperiți”.…

- Eduard Hellvig și-a anunțat, luni, demisia de la conducerea Serviciului Roman de Informații (SRI). Vom reveni cu detalii. The post Hellvig și-a dat demisia de la conducerea SRI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Fostul președinte american Donald Trump a fost inculpat pentru ca a luat acasa documente secrete de la Casa Alba. In total, procurorii au impotriva lui 37 de capete de acuzare. Marea majoritate a acestora sunt in baza Legii Spionajului, relateaza CNN. In dosar sunt dezvaluiri șocante. Informații despre…