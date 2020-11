Spy Shop - crestere cu peste 60% a vanzarilor de Black Friday Spy Shop - companie care comercializeaza echipamente de securitate si supraveghere video, anuta ca a avut o crestere cu peste 60% a veniturilor generate in campania de Black Friday 2020.



Atat ofertele pentru distributie si instalatori, cat si cele pentru end-useri au generat o cerinta foarte mare pentru produsele de securitate. Camerele si sistemele de supraveghere video, accesoriile CCTV si automatizarile pentru porti au fost vedetele acestui eveniment al reducerilor, in cele trei zile cumparandu-se peste 4500 camere de supraveghere video si peste 200 kit-uri de automatizare, branduri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

