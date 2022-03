Stiri pe aceeasi tema

- Noua racheta gigantica fabricata de NASA, SLS, a ajuns vineri pentru prima data la rampa ei de lansare, unde va fi supusa unei serii de teste, care, daca se vor dovedi concludente, ii vor permite sa fie lansata spre Luna in vara acestui an, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Distrasi de pandemie, alegerile din SUA, razboiul din Ucraina am uitat ca timpul trece rapid si ca ne apropiem de urmatoarea aselenizare. Umanitatea va reveni pe Luna prin misiunea NASA Artemis, iar NASA tocmai a publicat un trailer cu privire la evolutia misiunii. Artemis 1 e doar primul pas, urmatorul…

- Roverul selenar Yutu-2 al misiunii chineze Chang’e-4 a descoperit “doua globule macroscopice de sticla translucida“ in timpul misiunii sale de explorare a partii nevazute a Lunii, care ar putea aduce informatii noi despre formarea satelitului natural al Pamantului, potrivit Xinhua. Conform unui studiu…

