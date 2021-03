Stiri pe aceeasi tema

- Moonlight și Dayana prezinta Loca, o noua colaborare a artiștilor, care aduce un aer dance-oriental, pe o producție slap house. Piesa a fost compusa de Moonlight si Diana Sturza, versuri scrise de Diana, iar producția a fost realizata de Moonlight. Clipul, plin de culoare și dinamism, a fost regizat…

- Astazi, 12 martie, zburam cu gandul spre Paris. Și avem și soundtrack-ul perfect. Just Ben, producatorul de origine franceza nascut in Lyon, lanseaza single-ul “Paris”, in colaborare cu artista Noem. In 2014, in urma unei drame personale, Just Ben decide sa se angajeze in a-si compune propria muzica,…

- Maroon 5, trupa premiata cu trei trofee Grammy si numeroase discuri de platina, lanseaza single-ul “Beautiful Mistakes”, in colaborare cu Megan Thee Stallion. Trupa Maroon 5 nu este doar una dintre formatiile cu o cariera impresionanta, ci si unul dintre cele mai mari acte ale secolului 21. Pana in…

- Frig afara, dar cald in suflete. Muzica imbraca inimi. Așa se intampla și cu noul single lansat de catre Dora Gaitanovici – „Haina pe inima ta”, o melodie care imbraca intr-o linie melodica pop o poezie care emoționeaza pana la infinit. “Haina pe inima ta” este un cantec-metafora! Este un cantec pe…

- Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza noi proiecte studențești, academice și de cercetare, care sunt concepute intr-un format online, adaptat condițiilor de pandemie. Prin Facultatea de Muzica și Teatru, UVT anunța lansarea a doua noi concursuri de interpretare, concepute și acestea intr-un format…

- Platforma de muzica online Spotify a lansat mai multe carti audio. Operele clasice intrate pe domeniul public sunt povestite de mari nume ale spectacolului, precum actrita Hilary Swank sau Forest Whitaker, transmite news.ro. Un purtator de cuvint al Spotify a indicat ca aceasta lansare se inscrie in…

- A cantat in fața a 23.000 de oameni in cadrul unui meci al celebrei echipe Chicago Bulls, a caștigat Celebrations of Music, concursul de talente televizat de PBS și este campionul Illinois la inot, la categoria sa de varsta. Tavi Benz canta de zece ani și muzica este visul lui. „De mic copil am fost…

- Dupa ce colaborarea cu Deejay Rynno a luat sfarsit, la fel si casnicia cu Andrei Stefanescu de la Alb Negru, Sylvia a intrat intr-un con de umbra, alegand calea echilibrului interior si a regasirii de sine prin yoga si meditatie, dorind sa-si deschida chiar si propria afacere.