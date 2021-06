Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glința (24 de ani), campion european la natație in proba de 100 m spate, crede ca Marian Dragulescu (40 de ani) și Simona Halep (29 de ani) ar trebui sa poarte drapelul Romaniei in festivitatea de deschidere de la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in intervalul…

- Larisa Iordache a cucerit medalia de aur la bârna, duminica, la Cupa Mondiala Challenge. Competiția a avut loc la Cairo.În finala de la bârna, Larisa Iordache a obtinut cea mai mare nota, 13.366.Sâmbata, Iordache a fost medaliata si cu bronz la paralele (13.166).Maria…

- Comunicat de presa: 12 aprilie 2021 Costume de competiție, medalii, cununi cu lauri și echipamente de antrenament ale marilor campioni olimpici – Larisa Iordache, Marian Oprea, Iolanda Balaș, Monica Roșu, Marian Dragulescu și mulți alții sunt expuse la Mega Mall intre 9-25 aprilie Expoziția prezinta…

- In perioada 27 mai - 13 iunie, sunt organizate Cupele Mondiale Challenge, la Varna (Bulgaria), Cairo (Egipt) si Osijek (Croatia), de la startul carora nu lipsesc nici gimnastii romani. Astfel, Larisa Iordache, de la CS Dinamo Bucuresti, Maria Holbura, de la CS Farul Constanta, si „veteranul” lotului…

- Moment solemn pentru inotatorii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Robert Glința, David Popovici și Daniel Martin au fost felicitați, miercuri, 26 mai, de catre Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru performanțele lor, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon…

- La Basel se desfașoara, in intervalul 21-25 aprilie, Campionatele Europene de gimnastica artistica, rampa de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an. La intrecerile continentale, Romania este reprezentata de șase gimnaști: Larisa Iordache, Antonia Duta si Maria Ceplinschi…

- Echipa olimpica a Romaniei, Team Romania, a ajuns, miercuri, la 61 de membri pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce Larisa Iordache si-a castigat la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel.Larisa Iordache duce la trei numarul reprezentantilor gimnasticii romanesti care vor evolua…