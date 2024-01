Stiri pe aceeasi tema

- Un nou meci international important la MMA, pentru luptatorul Madalin Pirvulescu, de la Sharks Gym Constanta antrenori, Daniel Asatfei si Catalin Casaru .Pe 17 februarie 2024, Madalin Pirvulescu va evolua in gala profesionista "Vendetta Fight Nightsldquo;, la Viena, in Austria, partida contra lui Rodriguez…

- S-a nascut in Florida, a copilarit langa Viena, dar a ales sa-si faca studiile in Romania. Dominique Faina, fiica de 21 ani a unor emigranti romani din America, s-a intors in tara natala a parintilor ei. „Așa am prins foarte mare drag de Romania. Aici oamenii sunt foarte deschiși și prietenoși”.

- Austria a trimis vineri seara presedintiei spaniole a UE un text, obligatoriu din punct de vedere juridic, prin care isi confirma acordul cu Romania si Bulgaria cu privire la "Schengen Air, intrarea fara controale la frontierele aeriene, potrivit Agerpres.Potrivit Ministerului de Interne de la Viena,…

- Fostul premier Mihai Razvan Ungureanu, in prezent profesor universitar la Viena, sustine ca partidul condus de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, incearca sa fure tema migratiei de la partidul de extrema dreapta, astfel se explica refuzul de a accepta Romania in spatiul Schengen.Mihai Razvan Ungureanu…

- Drama naționala in Austria dupa ce s-a aflat ca noii bocanci ai Armatei sunt produși in Romania. Primele perechi au ajuns deja in picioarele unor militari austrieci, chiar cu ocazia zilei naționale a țarii. Ministerul Apararii de la Viena nu a spus ca bocancii sunt produși in țara noastra pana cand…

- ”De la Budapesta si Praga si pana la Londra si Edinburgh, orasele europene se pregatesc acum pentru sezonul festiv. Si cum sfarsitul lunii noiembrie coincide cu deschiderea oficiala a targurilor de Craciun, turistii au inceput deja sa faca planuri de vacanta. Mai mult decat atat, in Romania, urmeaza…

- Afecțiunile oncologice sunt printre cele care cauzeaza cele mai multe victime in randul pacienților din Romania, iar nevoia de a investi in tehnologie de diagnosticare și tratament inca este mare, deși in ultimii 10 ani numarul de echipamente a crescut...

- Ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, recunoaște faptul ca veto-ul Austriei nu vizeaza direct Romania și Bulgaria. Acesta susține ca Austria are o problema cu spațiul Schengen, iar blocarea Romaniei și Bulgariei este doar o cale pentru a atrage atenția asupra problemelor de fond…