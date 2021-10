Spitalul Modular de la Lețcani se va deschide de marți, 12 octombrie Pentru ca toate cadrele medicale, asistenții, sa aiba o activitate cat mai omogena, se va face instruirea personalului care vine din diverse unitați medicale. „In urma analizei pe care am facut-o cu echipa de la MApN, am ajuns la concluzia ca deschiderea acestui spital, in condiții de siguranța pentru pacienți și pentru personal și cu toate masurile necesare asigurarii asistenței medicale de calitate și sigure, se va putea incepe marți dimineața. Este nevoie de instruirea personalului, care vine din diferite unitați medicale și pentru omogenizarea activitații lor, pentru a nu aparea erori, insușirea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

