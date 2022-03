Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Gherla a fost reincadrat de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, fiind avansat din categoria a V-a in categoria a II-a, „acreditat cu recomandari”. Avansarea s-a produs dupa ce au fost remediate neconformitațile primite in urma procesului de evaluare din septembrie…

- Spitalul Municipal Gherla a fost reincadrat de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, fiind avansat din categoria a V-a in categoria a II-a, „acreditat cu recomandari”. Avansarea s-a produs dupa ce au fost remediate neconformitațile primite in urma procesului de evaluare din septembrie…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina (CRTS) Craiova desfasoara in aceasta perioada campania „Sange pentru Ucraina”, menita a veni in sprijinul ucraineenilor afectati de razboi. Campania se desfasoara la nivel national, in toate centrele de transfuzie, care si-au prelungit programul si ii indeamna…

- Sectia de chirurgie cardiovasculara de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova este din ce in ce mai aproape de inaugurare. Conducerea unitatii medicale a confirmat, pentru GdS, ca zilele trecute au sosit banii de la Ministerul Sanatatii. Spitalul mai avea nevoie de 500.000 de euro pentru…

- Platforma Beesers, prima aplicație care ofera pacienților soluții și servicii integrate adaptate nevoilor, utilizatorii pot beneficia de consultații și tratamente specializate la domiciliu. Astfel, administrarea medicamentelor pe cale orala, perfuziile, injecțiile, efectuarea analizelor de sange, ingrijirea…

- Meciul dintre echipele masculine de volei CS Dinamo Bucuresti si CSS CNE Lapi Dej SCM Zalau, programat luni seara, la Bucuresti, in etapa a 15-a a Diviziei A1, a fost amanat, informeaza Federatia Romana de Volei. Clasament 1. CSM Arcada Galati 42 puncte (15 jocuri)2. CSA Steaua Bucuresti 37 p (15 j)3.…

- Programarile pentru vaccinarea anti-COVID pentru copiii de 5-11 ani, care incepe pe 26 ianuarie, s-au putut face incepand de joi, 13 ianuarie, iar in mai putin de 24 de ore au fost validate 981 de programari in platforma RoVaccinare, a anunțat vineri dimineața secretarul de stat in Ministerul Sanatatii…

- Trei cazuri de infectare cu tulpina Omicron a virusului Sars-Cov2 au fost identificate pana in prezent in judetul Dolj, in urma probelor secventiate genomic, a precizat pentru Gazeta de Sud directorul Directiei de Sanatate Publica Dolj, dr. Iuliana Manea. Alte cinci cazuri cu Omicron au fost confirmate…