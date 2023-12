Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a finalizat pe 20 decembrie plata sumei de 1,025 miliarde de euro catre Romania, suma reprezentand valoarea totala a proiectelor aprobate spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare, in sesiunea de toamna a Comitetului pentru Investiții, potrivit unui comunicat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca administrațiilor locale vor primi bani pentru finanțarea instituțiilor de cultura, gestionate local. „Este vorba despre filarmonici, teatre și opere”, a precizat premierul. „Acest Guvern va fi intotdeauna un partener loial al administrației…

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…

- Daca va aflati in strainatate și pașaportul dumneavoastra a expirat, l-ati pierdut sau a fost furat, atunci va puteti adresa misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei pentru a solicita obtinerea unui nou pasaport.Obtinerea unui nou pasaport simplu electronic nu se poate face prin…

- „Au depus si au fost selectate 3.664 de proiecte, 162 de companii nu au depus raportul solicitat la timp. Vorbim despre companii cu capital romanesc. Noi trebuie sa facem toate eforturile, din partea guvernamentala, pentru a sustine aceste companii, care inseamna locuri de munca in Romania. Inseamna,…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege al Guvernului privind contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii, de 600 de milioane de euro, pentru construirea Autostrazii A7 – Moldova. Contractul de finantare a fost semnat la Bucuresti, la 12 iunie…

- Proiectul de lege privind contractul de finantare pentru construirea autostrazii A7 Moldova a fost adoptat ieri in plenul Senatului, in calitate de camera decizionala. Contractul de finantare a fost semnat anul acesta cu Banca Europeana de Investitii si are o valoare de 600 de milioane de euro. Ministerul…

- ”Proiectul de investitii se afla in plin proces de implementare si are ca obiectiv digitalizarea celor mai importante 18 spitale de adulti si pediatrie din Romania prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale in situatii de urgenta si suport…