Spitalul din Tășnad a primit o nouă înfățișare (Foto) Spitalul din Tașnad a primit o noua infațișare odata cu finalizarea unor ample lucrari de reabilitare a cladirii. Dupa mai mulți ani in care a suferit o degradare masiva, acoperișul a fost refacut complet: structura a fost consolidata, au fost schimbate invelitorile, iar jgheaburile și burlanele au fost inlocuite. De asemenea, a fost reabilitata fațada […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiolog Dan Tesloianu, de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iași, care se afla in arest preventiv din data de 18 februarie in legatura cu dosarul stimulatoarelor cardiace, va fi eliberat din inchisoare și plasat in arest la domiciliu. Aceasta hotarare a fost luata vineri seara de catre Curtea…

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care este implicat un autocar cu 32 de muncitori de la o fabrica de confectii din Focsani. Doua dintre victime au fost preluate de o ambulanta din Suceava care era in tranzit. Ultimul bilant transmis de autoritati…

- Medicul Tudor Ciuhodaru, de la Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi, afirma ca de 1 Mai se da startul la "patologia de iarba verde" si mentioneaza ca din experienta anilor trecuti sute de persoane vor avea nevoie de ingrijiri medicale, motiv pentru care prezinta un mic ghid de preventie…

- Radu Cosașu s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul „Elias” din București, la varsta de 92 de ani. Marți, la ora 09:30, el va fi incinerat, așa cum i-a fost dorința. Cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu fostului mare scriitor și jurnalist sportiv o pot face maine dimineața,…

- Noua parcare pe care Primaria Timișoara vrea sa o ridice langa Spitalul de Copii ar urma sa aiba doua niveluri in subsol, plus cele la sol, doua etaje și terasa, și va oferi 184 de locuri de parcare. Costul investiției a fost evaluat la 45,7 milioane de lei. Toate aceste date vor fi inaintate spre ...…

- Durere nemarginita intr-o familie din orașul Dondușeni. Fetița lor de 10 ani a murit pe patul de spital dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator. Potrivit nordnews.md, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Papa Francisc a mers la spitalul Gemelli din Roma pentru un control medical programat anterior, a anunțat miercuri purtatorul sau de cuvant Matteo Bruni intr-o scurta declarație, fara a oferi alte informații, potrivit Reuters. Papa, in varsta de 86 de ani, a participat mai devreme in cursul zilei la…

- La data de 22 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Satu Mare, au fost sesizați de catre un barbat din localitatea Tașnad despre faptul ca reprezentantul unei societați comerciale nu ar fi respectat termenii privind livrarea unor materiale de construcții,…