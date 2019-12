Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din localitatea Braești, in varsta de 34 de ani, gravida in 33 de saptamani, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, in stop cardio-respirator, unde a fost resuscitata fara succes. Trupul tinerei a fost dus la Spitalul Județean la Servicuil de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei.…

- Incepand de maine, constructorul are un termen de maxim 18 luni sa finalizeze atat modernizarea UPU-ului actual, cat și extinderea acestuia. Lucrurile se mișca in sensul bun in județul Prahova și cele mai bune exemple sunt legate de sistemul medical, cel de care avem nevoie cu toții, saraci sau bogați,…

- Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a verificat, in cursul zilei de astazi, spațiile in care vor funcționa Blocul operator al secției de Ortopedie și cel pentru mici intervenții endoscopice al secției de Urologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, la finalul…

- Barbat atacat de urs in judetul Covasna Foto: Arhiva. Un barbat a fost atacat de urs joi dimineața, 26 septembrie, în localitatea Boroșneu Mare din județul Covasna, informeaza Mediafax. Conform IPJ Covasna, se pare ca barbatul a auzit ursul și a ieșit din locuința, moment în…

- Consilierii județeni se reunesc, maine dimineața, in ședința extraordinara pentru aprobarea unui proiect extrem de important pentru sanatatea buzoienilor. Este vorba despre proiectul privind extinderea și modernizarea UPU Buzau. Unitatea de Primiri Urgențe va fi construita cu bani europeni și costa…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea s-a deplasat, astazi, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Brașov pentru a verifica stadiul lucrarilor de reabilitare aflate in derulare. In luna iunie a acestui an, au fost demarate lucrari importante de reabilitare in cadrul spitalului,…

- Daca este sa ne raportam la contul de Facebook in dreptul caruia este numele lui Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, in ultimele zile s-au semnat doua contracte importante pentru sistemul de sanatate din Neamț. Primul se refera la modernizarea Unitații de Primiri Urgențe, in valoare…