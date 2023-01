Spitalul de Copii, afectat de fluctuaţii de curent. Internările, blocate timp de câteva ore. Se mai recuperează sau nu bazele de date? Internarile si externarile de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" au fost blocate vineri dimineata timp de aproximativ trei ore in urma unor fluctuatii de curent. Mai exact, au fost afectate cele patru servere pe care sunt stocate toate datele si informatiile unitatii medicale. Angajatii departamentului informatic au reusit sa reporneasca sistemul, urmand sa verifice in perioada urmatoare daca au fost recuperate toate datele si informatiile existente. „Sistemul a fost picat de la ora 9.00 pana in jurul orei 12.00. Urmeaza ca sistemul sa fie evaluat sambata si duminica de personalul IT care va veni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

