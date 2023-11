Stiri pe aceeasi tema

- 13 palestinieni au fost ucisi si alti zeci raniti intr-un presupus bombardament israelian asupra spitalului al-Shifa, cel mai mare din enclava palestiniana, a anunțat vineri Guvernul condus de gruparea islamista Hamas. Forțele israeliene ar fi inconjurat spitalul, a relatat BBC, citand martori.

- Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene (IDF) susțin ca inca un comandant Hamas a fost ucis intr-un raid aerian din Gaza. Forțele de aparare israeliene afirma ca militarii au ucis un alt comandant de rang inalt al Hamas, in timp ce operațiunile terestre continua in Gaza. „Pe baza informațiilor…

- S-a implinit o luna de cand teroriștii Hamas au intrat in Israel și au masacrat peste 1400 de oameni, femei și copii. In a 31-a zi a razboiului declarat de Israel teroriștilor, orasul Gaza a fost incercuit și armata israeliana a inceput operațiunile de curatare a tunelurilor.

- Actualul lider al Hamas s-ar afla in catacombele teroriștilor de sub cel mai mare spital din Gaza care se afla in nordul Fașiei. Așa s-ar explica atacul israelian cu puternice lovituri ale artileriei, declanșat in zona, vineri seara.

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Hamas sustine ca 13 ostatici israelieni si straini detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacurile aeriene israeliene in ultimele 24 de ore. Hamas a luat in captivitate aproape 150 de persoane in timpul atacului pe scara larga lansat in Israel pe 7 octombrie. Gruparea a amenintat anterior ca va ucide…

- Israelul este decis sa extermine gruparea terorista Hamas. Drept urmare, noaptea trecuta nu a fost o clipa de liniste in Fasia Gaza, aflata sub asediul armatei israeliene. In mai putin de 48 de ore, armata israeliana a mobilizat peste 300.000 de rezervisti.