- Schallenberg a luat apararea Raiffeisen Bank International, a doua cea mai mare banca a tarii, criticata pentru ca a continuat sa faca afaceri in Rusia dupa declanșarea invaziei in Ucraina, si a apreciat ca nu este rezonabil ca aceasta institutie bancara sa fie data drept singur exemplu in contextul…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca votul privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va avea loc in consiliul JAI doar dupa ce Austria „va fi convinsa” sa voteze favorabil in aceasta privința. El a dat asigurari ca la nivelul Parlamentului European…

- Austria trebuie sa isi imbunatateasca strategia de prevenire a riscurilor de coruptie in interiorul guvernului si al autoritatilor de aplicare a legii, considera Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO) al Consiliului Europei, in al cincilea raport de evaluare cu privire la Austria, publicat miercuri,…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire, la Centrul Multifuncțional, miercuri, 22 februarie, și joi, 23 februarie, de la ora 19.00, la a doua ediție a Festivalului sud-coreean. Timp de doua zile, artiști din Coreea de Sud și Romania vor aduce in fața publicului celebre lucrari simfonice.…

- ”Am intrebat Consiliul daca are de gand sa sancționeze Austria. Guvernul de la Viena le-a dat vize parlamentarilor din Rusia pentru reuniunea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) din 23-24 februarie. Sa ne ințelegem, este vorba despre 15 politicieni ruși sub incidența sancțiunilor…

- Romania va ramane pe deplin angajata in eforturile de mentinere a unui climat sigur si stabil in Balcanii de Vest, a declarat, miercuri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in cadrul vizitei la baza EUFOR ALTHEA din Bosnia si Hertegovina, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al MApN, Angel Tilvar…

Jurnalistul Radu Tudor analizeaza declarațiile oficialilor austrieci, cei care

- Cancelarul Nehammer a luat, din nou, o decizie controversata, impotriva UE și care ii avantajeaza pre ruși. Austria nu este de acord ca energia nucleara sa fie considerata verde. Oficialii de la Viena au atacat in justiție votul din Parlamentul European prin care s-a decis ca energia nucleara poate…