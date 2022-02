Stiri pe aceeasi tema

- Din dispozitia premierului Romaniei, Ministerul Apararii Nationale a pregatit toate cele 11 spitale militare din subordinea Directiei Medicale pentru asigurarea asistentei si tratamentului medical pentru militarii raniti din Ucraina, informeaza duminica, 27 februarie, MApN.De asemenea, incepand de astazi,…

- Guvernul a decis, duminica, sa trimita in Ucraina o a doua transe de ajutoare ce consta in combustibili, veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare, dar și alimente, apa si medicamente, in valoare totala de 3 milioane de euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

