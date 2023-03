Spitale din Istanbul, evacuate pentru că imobilele nu sunt rezistente la cutremur Cel putin zece spitale din Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, au fost evacuate dupa ce autoritatile au anuntat ca functioneaza in cladiri care nu sunt rezistente la cutremure, relateaza vineri Xinhua, citata de Agerpres. Aceste spitale vor oferi servicii medicale in cladirile altor unitati sanitare din oras sau se vor muta in structuri mai sigure din campusurile lor. „Am luat masuri in toata tara pentru structurile institutiilor sanitare, care sunt necesare mai mult ca oricand in caz de dezastre”, a declarat miercuri ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, in provincia Hatay, devastata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

