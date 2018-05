Spionaj la nivel înalt. China vrea să știe TOT ce mișcă în Australia Australia e o prezenta destul de stearsa, prea putin implicata in spatiul geopolitic. Economia tarii creste de mai bine de un sfert de secol in fiecare an. Iar chinezii cauta sa-si arunce mai mult decat un ochi la aceasta bunastare a „Californiei de la antipozi”, asa cum e denumita aceasta tara. Raportul guvernamental catalogheaza China drept tara cea mai preocupata de politica interna a Australiei. Si nu neaparat in sensul pozitiv al cuvantului. Acest document contine concluziile cerute de premierul australian inca din 2016. Potrivit jurnalistilor, investigatia a scos la iveala faptul ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

