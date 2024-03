Stiri pe aceeasi tema

- Pe frontiera NATO-Rusia, statele din linia intai anticipeaza un potențial conflict cu Moscova. Miniștrii apararii din Estonia, Lituania și Letonia au ajuns la un consens privind un plan strategic ce include construcția de infrastructuri comune de-a lungul granițelor, precum fortificații, pentru a preveni…

- Serviciul de informatii militare ucrainean (GUR) a afirmat ca nu dispune de „informatii de incredere” despre pasagerii de la bordul avionului rusesc doborat miercuri, care transporta – potrivit Moscovei – 65 de prizonieri ucraineni, confirmand totodata ca un schimb de prizonieri cu Rusia era prevazut…

- Prima arma cu laser a Marii Britanii, denumita DragonFire, a fost testata cu succes reusind sa doboare cu viteza luminii drone in miscare, a anuntat ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, scrie News.ro.„Cercetatorii militari britanici au doborat pentru prima data drone folosind laserul, pentru…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi dimineata ca unitatile sale de aparare aeriana au interceptat si distrus o drona ucraineana deasupra regiunii Moscova si o a doua deasupra regiunii Leningrad, care inconjoara al doilea oras ca marime al tarii, Sankt Petersburg, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Incidentele…

- UPDATE 20:30 - Rusia inchide scolile din Belgorod in urma unor atacuri ucraineneRusia anunta joi o prelungire a vacantei scolare in scolile din Belgorod, un oras rus vizat sambata de un atac sangeros fara precedent, in timp ce Kievul inregistreaza mai multi civili ucisi in noi atacuri rusesti. relateaza…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, duminica, ca sistemele sale de aparare antiaeriana au doborat patru avioane militare ucrainene, conform Reuters, informeaza Rador Radio Romania.In mesajul zilnic, Ministerul rus al Apararii a comunicat ca apararea antiaeriana a doborat trei avioane de vanatoare…

- Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in vreme ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei…

- O formatiune navala chineza condusa de catre portavionul Shandong a traversat luni Stramtoarea Taiwan, anunta Ministerul taiwanez al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Grupul naval a intrat in stramtoarea care desparte Insula Taiwan de China continantala de la nord catre sud, anunta autoritatile…