- Formațiunea politica reformista „Schimbarea Continua”, inființata acum cateva saptamani de doi absolvenți Harvard, antreprenori deveniți miniștri in guvernul interimar de la Sofia, conduce convingator cu 25,34%, dupa numararea a peste 75% din voturi, ea fiind data caștigatoare și de exit-poll-urile…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…

- O noua runda de alegeri parlamentare, a treia în acest an, se profileaza în Bulgaria dupa ce înca un partid, al socialistilor, a esuat în tentativa de a forma un guvern de coalitie în urma scrutinului desfasurat la 11 iulie, transmite miercuri agenția DPA, preluata de Agerpres.Partidul…