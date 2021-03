Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta SARS-CoV-2 a fost descoprita in Franta, la pacienti care provin din Ile-de-France, din sud-estul si sud-vestul tarii. Aceasta noua varianta poarta numele spitalului Henri-Mondor de la Creteil, in Val-de-Marne și a fost descoperita la 29 de pacienti in Ile-de-France, in sud-estul si in…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice (AMPAS) de la Hollywood ar putea permite nominalizatilor britanici la premiile Oscar sa ia parte la gala din Londra, dupa ce anterior a anuntat ca nu va exista optiunea participarii la ceremonie prin intermediul Zoom, relateaza miercuri PA Media si DPA.…

- La gala din acest an a premiilor Oscar nu se pune in discuție ca nominalizații sa acceze un link video pentru premii, iar ceremonia sa se desfașoare in mediul online. Decizia a fost luata și dupa ce alte evenimente majore au inregistrat o audiența scazuta, pe fondul aparițiilor hibrid, compuse din clipuri…

- „Anul acesta, cei care asista in persoana la aceste premii vor fi doar cei nominalizati, cei care ii insotesc si prezentatorii”, a dezvaluit presedintele Academiei Americane de Film (AMPAS) David Rubin despre ceremonia care va avea loc pe 25 aprilie, intr-o scrisoare publicata de revista Variety, relateaza…

- Wizz Air a anunțat astazi programul sau de iarna pentru 2021 (octombrie 2021 – martie 2022) operat de pe toate aeroporturile din Romania. Wizz Air ofera o gama larga de rute la prețuri care incep de la 99 de lei / 19,99 euro și biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca procesul de imunizare in masa a populației Romaniei impotriva coronavirusului decurge destul de bine. Arafat spune ca la acest capitol „nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost in Europa”. „Pentru mine campania merge…

- O avarie majora in sistemul de distribuție a energiei electrice a avut loc in urma cu cateva ore in nord-vestul țarii. Conform Transelectrica, avaria a avut loc pe sistemul de interconexiuni european, dar nu se cunosc inca cauzele. Incidentul a provocat intreruperea furnizarii de energie electrica sau…