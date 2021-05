„Sperăm să avem un sezon bun.” Italia se pregătește să-i întâmpine pe turiști Italia se așteapta in acest an la 39 de milioane de turiști și a renunțat la masurile de carantina in incercarea de a relansa o industrie care, inainte de pandemie, reprezenta 14% din PIB, relateaza The Guardian . Romanii care vor sa mearga in Italia o pot face doar daca prezinta un test COVID negativ, fie unul PCR, fie unul antigen, efectuate cu 48 de ore inainte de intrarea in Peninsula La revenirea in Romania, persoanele vaccinate sau cele care prezinta un test PCR negativ nu sunt obligate sa intre in carantina. In prezent, Italia se afla pe lista galbena a statelor cu risc epidemiologic La… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia renunța incepand de duminica, 16 mai, la carantina obligatorie de cinci zile impusa persoanelor care vin din Romania și din toata statele Uniunii Europeane, precum și din Marea Britanie și Israel. Guvernul italian a anunțat vineri ca pentru a intra in țara ramane necesar un test Covid negativ.…

- Guvernul italian a anunțat vineri ca anuleaza solicitarea de carantina pentru vizitatorii din Uniunea Europeana, Marea Britanie și Israel care au teste negative pentru coronavirus, in incercarea de a atrage turiști in aceasta vara, anunța thelocal.it. Conform noilor reguli care intra in vigoare…

- Cipru va renunta la carantina pentru vizitatorii din alte state ale Uniunii Europene si multe alte tari incepand cu data de 10 mai, relateaza dpa. Conditia este ca vizitatorii sa fie vaccinati cu dozele necesare impotriva COVID-19 sau sa poata prezenta un test negativ PCR nu mai vechi de trei zile,…

- Veste buna pentru turiștii romani care vor sa plece in vacanța in Cipru. Autoritațile de la Nicosia au anunțat ca se va renunta la carantina pentru vizitatorii din alte state ale Uniunii Europene si multe alte tari incepand cu data de 10 mai, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Conditia este ca turiștii…

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile pentru turistii din UE si din alte cinci tari. Carantina viza turistii rezidenti permanenti in statele membre ale Uniunii Europene, spatiul Schengen, Regatul Unit, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratee Arabe Unite. Aviatia Civila a…

- Aviatia Civila greaca a anuntat luni o ridicare a carantinei obligatorii, pe o perioada de sapte zile, aflata in vigoare pana in prezent in Grecia. Aceasta carantina viza turisti ”rezidenti permanenti in statele membre ale Uniunii Europene, spatiul Schengen, Regatul Unit, Statele Unite, Israel,…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt ”rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”. Carantina va fi ridicata…