Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a achizitionat un teren de noua hectare in Bucuresti, pe platforma Griro, unul dintre cele mai mari loturi de teren disponibile in capitala, unde va construi un proiect in valoare de 500 de milioane de euro ce va include apartamente, spatii de birouri si servicii, facilitati…

- Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a achizitionat un teren de noua hectare in Bucuresti, pe platforma Griro, unul dintre cele mai mari loturi de teren disponibile in capitala, unde va construi un proiect in valoare de 500 de milioane de euro ce va include apartamente, spatii de birouri si servicii,…

- Preturile terenurilor din Bucuresti potrivite pentru dezvoltari imobiliare aproape s-au dublat in acesta an, cele mai scumpe zone fiind in continuare centrul si nordul, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara Investpoint. „Preturile au crescut substantial, in 2021, fata de anii anteriori.…

- Controversatul ministru UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a reușit o performanța unica in materie de mușamalizare a scandalurilor, dar in același timp este preocupat sa promoveze anumite interese de grup. Barna Tanczos, pe urmele lui Basescu La ora actuala, ministrul Barna Tanczos…

- Varianta vehiculata in spațiul public de liberali, cu Alexandru Rafila premier, are tot sprijinul social – democraților, susține presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Miercuri seara, Florin Citu a fost intrebat daca l-a propus pe secretarul general al partidului, Dan Vilceanu, in negocierile cu Marcel…

- Președintele PSD a spus ca singura soluție politica este realizarea unei alianțe cu Partidul Național Liberal. Liderul PSD spune ca iși asuma acest proiect și ca a fost depașit momentul in care „am facut socotelile de sondaje, de procente, de poziționari”. „Ieri, ca și reprezentat al PSD, am avut prima…

- Lucian Bode si Nicolae Ciuca sunt vehiculate drept posibile variante de premier desemnat, a declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Conform acestuia, exista varianta ca PNL sa renunte la Florin Citu ca premier. „Da, se pare ca in ipoteza in care USR isi mentine punctul de vedere extrem de…

- Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a anunțat ca va depune plangere la Poliție impotriva co-președintelui AUR, Claudiu Tarziu, pentru ca ar fi amenințat cu „moartea” in discursul susținut in Parlament la votul pentru moțiunea de cenzura. Muraru susține ca, de la tribuna Parlamentului, Claudiu Tirziu…